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الرياضة

تشكيلة الاتحاد تصل إلى سيدي موسى تحضيرا لمواجهة ميموزا

بقلم محمد.ل
تشكيلة الاتحاد تصل إلى سيدي موسى تحضيرا لمواجهة ميموزا
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وصلت ظهر اليوم الاثنين تشكيلة اتحاد العاصمة، إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية، بسيدي موسى، في إطار التحضيرات الخاصة، بمواجهة  الضيف أسيك ميموزا الإيفواري.

وكانت “الفاف” قد وضعت مركز سيدي موسى، تحت تصرف الاتحاد، بمناسبة المواجهة الهامة التي تنتظر الفريق بعد غد الأربعاء. أمام ميموزا، في إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.

والتحق أشبال بن شيخة، اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية. وسط أجواء مميزة، وعزيمة كبيرة، من أجل تحقيق الانتصار والعبور إلى النهائي.

يذكر أن ممثل الجزائر، وضع قدما في اللقاء النهائي، بعدما فرض التعادل السلبي على ميموزا في الأراضي الإيفوارية، خلال موقعة الذهاب.

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