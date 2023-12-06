ديلور مدافعا عن غالتييه: “لم أسمعه أبدا يتحدث بعنصرية عن الأفارقة والعرب”

دافع الدولي الجزائري، ولاعب نادي أم صلال القطري، أندي ديلور، بقوة عن مدربه السابق في نيس الفرنسي، كريستوف غالتييه، الذي يواجه تهما تتعلق بالعنصرية اتجاه لاعبيه الأفارقة والعرب.

وكشفت التحقيقات الأولية، بأن غالتييه. كان يتعامل مع لاعبي الأفارقة والعرب وبشكل خاص المسلمين بعنصرية، وهو ما إعترف به المدير الرياضي السابق لنيس، جوليان فورنييه، الذي قال إن غالتييه اعترض وجود لاعبين سود ومسلمين ضمن تعداده.

غير أن ديلور، الذي لعب في نيس تحت قيادة غالتييه. موسم 2021-2022، كان له رأي آخر. حيث دافع مهاجم الخضر بقوة عن التقني الفرنسي. وذلك، في تصريحات خص بها حصة “Rothen s’enflamme” على قناة “أر أم سي” الفرنسية.

وقال ديلور: “صراحة لم أر أو أسمع أبدا غالتييه يتحدث بعنصرية عن اللاعبين الأفارقة أو العرب، هناك فقط قصة عايشتها وتم تأويلها بشكل مختلف في الصحافة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “كنا سنلعب مباراة على الساعة 15:00. وغالتييه طلب من اللاعبين الصائمين الاستيقاظ على الساعة 5 أو 5:30 صباحا. للذهاب مع أخصائية التغذية. التي أعدت وجبة الطعام لأننا كنا سنلعب في الساعة 13:00 أو 15:00.”

وواصل ديلور: “بوداوي كان الوحيد الذي لم يستيقظ فوصل مباشرة إلى مكان تناول الطعام في الساعة 10:30 صباحا. وأخصائية التغذية قالت للمدرب إن بوداوي لم يستيقظ، لذا اتخذ قرارا بعدم السماح له باللعب”.

وختم الدولي الجزائري مدافعا عن مدربه الذي كان وراء استقدامه إلى نيس من مولنبولييه صيف 2021: “كل ما تم تداوله مجرد إشاعات. وأن غالتييه رفض أن يلعب بوداوي لأنه كان يصوم لم يحدث بتاتا”.