رغم مشاركته بديلا.. لاعب الكناري في تشكيلة ربع نهائي “الشامبينز ليغ”

أعلنت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف” اليوم الاثنين، عن تشكيلتها المثالية الخاصة، بالدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، الذي شهد إقصاء ممثلا الجزائر شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، على التوالي.

وضمت القائمة التي أعلنت عليها الهيئة القارية. اسم لاعب شبيبة القبائل. آدم رجم، بالرغم من الإقصاء. ومشاركته بديلا في لقاء أول أمس، الذي احتضنه ملعب “رادس” أمام الترجي التونسي .

وكان رجم، قد شارك بديلا، مكان زميله ولد حمو، في آخر نصف ساعة، وتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة الـ 85، في اللقاء الذي انتهى بتعادل إيجابي بهدف لكل طرف، ولم يكن كافيا لمواصلة المغامرة الإفريقية، بعد السقوط ذهابا بهدف من دون رد.