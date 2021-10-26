رفع التباعد وفتح بيوت الوضوء.. بلمهدي يحسم

أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، أن رفع التباعد في الصلاة وبيت الوضوء بالمساجد مرهون بما يقوله الخبراء. وفي الموضوع، أشار بلمهدي، إلى أن رفع التباعد معلق بـ21 يوما من رفع الحجر التي أقرتها الحكومة.

خلال ندوة صحفية، قال بلمهدي، إن الخبراء والأطباء يقولون ويحذرون من أن الوباء لم ينته بعد. اذا كنا في سلامة يجب مواصلة استعمال الاحتياطات اللازمة –يضيف الوزير-.

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وفي المقابل، دعا وزير الشؤون الدينية المواطنين، إلى التلقيح، والحفاظ على أسرهم وأقاربهم. إضافة إلى أن مسألة رفع التباعد هي مسألة وقت وصبر –يشير المسؤول ذاته-.

وأشار يوسف بلمهدي، إلى أن فتح المرافق و عن الصلاة، متعلق بقرار الاطباء والخبراء.

بلمهدي : الأئمة يؤمون في جامع الجزائر في انتظار تدشينه كليا

ومن جهة ثانية، قال وزير الشؤون الدينية، إن الجزائر تتعرض لحملة وحرب من الجيل الرابع في الفضاء الأزرق. مشددا على ضرورة التجند من مختلف الفئات.

وبخصوص تدشين جامع الجزائر، أشار وزير الشؤون الدينية ، إلى أن هناك أسماء كثيرة وكبيرة يمكنها أن تقود هذا المجمع الديني.

وتسجل الجزائر، في الآونة الأخيرة، أرقام منخفضة للإصابات بكورونا. حيث تسجل ما لا يقل عن 100 إصابة خلال 24 ساعة.

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