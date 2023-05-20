رونالدو مقترح على عملاق أوروبي!

تحدثت تقارير صحفية، عن إمكانية عودة أسطورة الكرة البرتغالية، ونجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، إلى أوروبا من بوابة الدوري الألماني.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “أبند تزيتونغ ميونخ” أن نادي بايرن ميونخ، تلقى عرضا مغريا للتعاقد مع رونالدو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن النادي البافاري، تلقى بريدا إلكترونيا، من رجل أعمال ألماني يدعى ماركوس شون. صاحب موقع “buero.de” يعرض خلاله تمويل صفقة رونالدو.

وأكد المصدر ذاته، بأن رجل الأعمال الألماني، تعهد بالتكفل براتب النجم البرتغالي الضخم.

غير أنه اشترط في المقابل، عقد شراكة مع النادي البافاري، من أجل اتمام الصفقة.

يذكر أن رونالدو، يرتبط بعقد مع النصر السعودي، إلى صيف 2025، وهو الذي التحق بالفريق خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانجليزي.