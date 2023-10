زرقان أساسيا وعمورة احتياطيا في لقاء شارلوروا وجيلواز

تواجد الدولي الجزائري، آدم زرقان، في التشكيلة الأساسية لناديه شارلوروا البلجيكي، الذي سيحل ضيفا على سانت جيلواز، الذي غاب عن تشكيلته الأساسية زميله في الخضر، محمد أمين عمورة.

ومثلما جرت عليه العادة، جدد مدرب شارلوروا، فيليس مازو، الثقة في زرقان، في لقاء اليوم المدرج ضمن الجولة الـ 9 من “السوبر ليغا” البلجيكية.

في حين فضل مدرب سانت جيلواز، ألكسندر بليسين، إعادة لاعبه الجزائري. محمد أمين عمورة، إلى كرسي الاحتياط.

وكان عمورة، قد شارك أساسيا في مناسبتين متتاليتين. تمكّن خلالها من تسجيل 3 أهداف، بواقع ثنائية في مرمى سيركل بروج، وهدف أمام مولينبيك.

Our starting XI to face Charleroi this afternoon. 💪#USGCHA pic.twitter.com/ucVIoxODgI

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 1, 2023