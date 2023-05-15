سكالوني: “السعودي سالم الدوسري أفضل لاعب عربي”

أشاد مدرب المنتخب الارجنتيني، ليونيل سكالوني، باللاعب السعودي، سالم الدوسري، معتبرا إياه أفضل من الدولي الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والمغرب أشرف حكيمي.

وفي تصريحات خص بها قناة “الكأس” القطرية، تغنى سكالوني، باللاعب السعودي، الذي تألق في مواجهة “التانغو” في مونديال قطر 2022. بتسجيله هدف الفوز للأخضر السعودي، الذي حقق يومها مفاجأة مدوية بانتصاره بثنائية لهدف.

وسألت مذيعة البرنامج، سكالوني عن أفضل لاعب عربي حاليا، بين محرز نجم مانشستر سيتي والمصري صلاح لاعب ليفربول والمغربي حكيمي مدافع باريس سان جيرمان. للاختيار بينهم، ليفاجئها باختيار الدوسري.

ورد التقني الأرجنتيني عن سؤال المذيعة: “أعجبني جدا رقم 10 في المنتخب السعودي، الذي سجل علينا هدفا فنيا.. لديه إمكانيات كثيرة للاحتراف بالخارج”.