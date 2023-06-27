سوسطارة تتحدى الساورة للاقتراب من حلم “الشامبينز ليغ”

يحل فريق اتحاد العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الـ 19:00، ضيفا ثقيلا على ملعب 20 أوت 55 ببشار، لملاقاة الفريق المحلي، شبيبة الساورة، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 24 من البطولة.

وتكتسي قمة اليوم، أهمية كبيرة لأبناء “سوسطارة” المنتشين بالفوز الرائع في الداربي أمام المولودية، ضمن تسوية الجولة الـ 23.

حيث يتواجد الاتحاد حاليا في المركز الثالث بـ 39 نقطة. مناصفة مع كل من الجار مولودية الجزائر ووفاق سطيف، وستسمح نقاط لقاء الساورة للفريق بالانفراد بالمركز الثالث. وتقليص الفارق عن الوصيف شباب قسنطينة، إلى 4 نقاط.

وفي حال الفوز، فإن اتحاد العاصمة، الذي ضمن مشاركة في كأس الكاف، بصفته بطلا للنسخة الأخيرة، سيبعث حظوظه في المنافسة على الوصافة المؤهلة إلى دوري الأبطال. قبل 5 جولات عن نهاية الموسم، وهو الهدف الذي سطره المدرب عبد الحق بن شيخة، بعد التتويج القاري.

وفي الجهة الأخرى، يبحث “نسور الجنوب” بـ 34 نقطة، عن استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تخطي الاتحاد، وتجديد العهد مع الانتصارات، بعد هزيمة وتعادل في آخر لقاءين.

للإشارة فإن المباراة المتأخرة عن الجولة الـ 24 بين الساورة وسوسطارة. ستكون منقولة عبر قناة التلفزيون الجزائري الرياضية على “اليوتوب” .Web Sport