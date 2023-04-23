سوسطارة عازمة على حفظ ماء وجه الكرة الجزائرية

يراهن فريق اتحاد العاصمة، على تخطي نظيره الجيش الملكي المغربي، بهدف الاقتراب من نصف نهائي كأس الكاف، وحفظ ماء وجه الكرة الجزائرية، بعد الخيبة الثنائية لكل من شبيبة القبائل وشباب بلوزداد في رابطة الأبطال.

ويستقبل الاتحاد ممثل الكرة المغربة. سهرة اليوم الأحد، بداية من الساعة 20:00، بملعب 5 جويلية 62، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

حيث يسعى أشبال المدرب بن شيخة، لتحقيق فوز بفارق كبير. يجعلهم يلعبون لقاء العودة في المغرب بكل أريحية يوم الـ 30 أفريل الجاري.

ومن دون شك، فإن مهمة أبناء سوسطارة. لن تكون سهلة أمام منافس يتصدر البطولة المغربية، ويعتبر أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب الإفريقي.

غير أن عزيمة رفقاء المتألق بن زازة، كبيرة من أجل الإطاحة بالجيش الملكي المغربي. واقتطاع نصف تأشيرة المربع الذهبي. لاسيما وأن كأس الكاف تعتبر هدفا رئيسيا للفريق من أجل انقاذ موسمه.