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الرياضة

صافرة غابونية لإدارة لقاء الخضر وأوغندا

بقلم محمد.ل
صافرة غابونية لإدارة لقاء الخضر وأوغندا
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عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الحكم الغابوني، بيار غيزلان أتشو، لإدارة لقاء المنتخب الوطني، ومضيفه الأوغندي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيدير الغابوني أتشو، المواجهة بمساعدة كل من الأونغولي جيرسون دوس سانتوس، والغابوني الآخر، بوريس ديستوغا.

جدير بالذكر أن الخضر، يواجهون أوغندا يوم الـ 18 من شهر جوان الجاري، بملعب جابوما بالكاميرون، بداية من الساعة 16:00، برسم الجولة الخامسة، من تصفيات “كان” الكوت ديفوار.

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