صراع جزائري في نهائي كأس فرنسا

ستشد الأنظار سهرة اليوم السبت، نحو ملعب “ستاد دو فرانس” الذي سيحتضن نهائي كأس فرنسا، بحضور 3 لاعبين جزائريين. ويتعلق الأمر بثنائي نانت أندي ديلور وجوان حجام من جهة ونجم تولوز فارس شايبي في الجهة المقابلة.

وسيدخل شايبي، مباراة اليوم أساسيا كعادته، لاسيما وأن كل الآمال معلقة عليه لحصد اللقب ، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها في الموسم الجاري. وهو الذي سجل 3 أهداف وصنع اثنين آخرين في 4 لقاءات ضمن كأس فرنسا.

في حين أن مشاركة حجام. في نهائي اليوم، غير مأكدة بسبب خروجه من مخططات مدربه في نانت أنطوان كومبواري، الذي عاقب مدافع الخضر. بالإبعاد خلال شهر رمضان، بسبب تمسكه بالصيام.

بيما يبقى ديلور، الذي يبحث عن تعويض خسارته لنهائي النسخة الأخيرة. رفقة نيس، أمام ناديه الحالي نانت، مرشحا بقوة للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية، وكله عزم على الثأر من الانتقادات التي تلاحقه، منذ التحاقه بنانت، بعدما اكتفى بتسجيل هدفين فقط كانا في الكأس.