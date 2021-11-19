عطل مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” في عدة دول

حصل مساء اليوم ، عطل عالمي مفاجئ لمواقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك” و“انستغرام” في عدة بلدان.

ولم يستطع المستخدمون الولوج الى حساباتهم، أين تم ملاحظة أن 46٪ من مستخدمي “إنستغرام” واجهوا مشاكل مع التطبيق.

في حين قام 29٪ بالإبلاغ عن مشاكل في تحميل الملفات بالساعات الماضية.

أما على “فيسبوك”، فقدم 70% من المستخدمين شكاوي بخصوص مشاكل على الموقع، في حين لم يستطع 17% الدخول الى حساباتهم.

هذا ويشهد هذان التطبيقان أعطال كثيرة في الأسابيع الماضية، أين تكرر الأمر في أكثر من مناسبة.

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