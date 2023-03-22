عوار يتلقى رسائل “عنصرية” من الفرنسيين!

يبدو بأن الجماهير الفرنسية، لم تهضم بعد قرار لاعب أولمبيك ليون، حسام عوار، بتغيير جنسيته الرياضية، وحمل ألوان بلده الأصلي، رغم مرور أسبوع عن إعلانه رسميا التحاقه بالخضر.

ونشر الدولي الجزائري، في “ستوري” عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” رسائل وصلته من أحد الفرنسيين، تحمل الكثير من العنصرية والحقد والضغينة.

وتفاعل لاعب الخضر الجديد، حسام عوار، بسخرية مع اجاوزات المناصر الفرنسي، الذي ظل يشتمه ويطلق في حقه عبارات عنصرية، على مدار 3 أيام، وتساءل قائلا: “3 شتائم في 3 أيام، حسب رأيكم كم سيصمد؟”.