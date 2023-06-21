غويري ولعروسي يقتربان من تمثيل الخضر

رشحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأربعاء، ثنائي المنتخب الفرنسي الأولمبي، أمين غويري وياسر لعروسي، للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، في المستقبل القريب.

وأعدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تقريرا عن الثنائي الفرانكو جزائري، غويري ولعروسي، بعنوان “مع الآمال وإلى اللقاء؟”.

كما أبرزت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، بأن الثنائي يمكنه السير على خطى العديد من اللاعبين الفرانكو جزائريين، من خلال تغيير جنسيتهم الرياضية والالتحاق بالجزائر. في صورة حسام عوار.

مشيرة إلى أنه وبالرغم من أن الثنائي غويري ولعروسي، سيغيّر بشكل شبه رسمي جنسيته الرياضية، تحسبا لحمل ألوان الخضر. إلا أن هذا الأمر لن يشتث تركيزه مع تشكيلة المدرب “سيلفان ريبول” المشاركة في “أورو 2023.

جدير بالذكر أن غويري ولعروسي رفقة الفرانكو الجزائري الآخر ريان شرقي، معنيون بالمشاركة مع فرنسا في النسخة الـ 24 من أورو أقل من 21 سنة. المقام ما بين رومانيا وجورجيا من الـ 21 جوان الجاري إلى الـ 8 جويلية المقبل.