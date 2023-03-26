غي رو: “نسينا عوار في أفضل حالاته وأتفهم اختياره الجزائر”

فتح أسطورة التدريب الفرنسية، غي رو، النار على الاتحادية المحلية لكرة القدم، ومدرب الديكة، ديدي ديشان، محملا إياهما مسؤولية تضييع حسام عوار، لصالح المنتخب الجزائري.

وتحدث غي رو، عن قضية مزدوجي الجنسية ورحيل عوار نحو الخضر، وقال: “هناك بعض اللاعبين لا يزال آباؤهم في بلدانهم الأصلية، هؤلاء لديهم ارتباط ثقافي وعاطفي مع بلد الآباء والأجداد وأنا أتفهم جيدا ذلك”

وواصل صاحب الـ 84 عاما، حديثه عن عوار، وقال في تصريحات خص بها موقع “ستاديو ديبورتيفو” الاسباني: “الأمر متروك لنا لتوخي الحذر! عليك أن تعرف ما تريد واختياره”.

وأضاف شيخ المدربين الفرنسيين: “لقد نسينا عوار حينما كان في أفضل حالاته. ولعب يومها رفقة منتخب أقل من 23 سنة دون استدعاءه للمنتخب الأول”.

كما أوضح غي رو، بأن سياسة ديشان والاتحادية الفرنسية، هي السبب في رحيل عوار وأمثاله نحو بلدانهم الأصلية، وأعطى مثالا، بمهاجم منتخب ساحل العاج، سيباستيان هالر، الذي لعب في الفئات الشبانية لفرنسا، لكنه اختار كوت ديفوار، بسبب عدم حصوله على فرصة مع الفريق الأول.