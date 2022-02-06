فلسطين تثمن قرار قمة الإتحاد الإفريقي.. وتشكر الجزائر على جهودها

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، بيانا ثمنت فيه، قرار الاتحاد الافريقي القاضي بتعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب .

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، هذا القرار الذي اتخذ اليوم الأحد خلال قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالإنتصار للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها العادلة ولإرادة الشعوب الافريقية الحرة”. كما اعتبرته أيضا كخطوة اخرى على طريق الضغط على اسرائيل لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية ووقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة صريحة لها للامتثال للشرعية الدولية وقراراتها”.

هذا ونوهت ذات الهيئة بجهود الدول التي وقفت الى جانب الحق الفلسطيني وفي مقدمتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وفي الأخير عبرت الخارجية الفلسطينية، عن فخرها واعتزازها بالعلاقات التاريخية الصادقة بين الشعب الفلسطيني وشعوب القارة الافريقية التي طالما وقفت الى جانب قضايا وحقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والاستيطان ونظام “الابرتهايد” الاسرائيلي.”

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التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،رمطان لعمامرة، مع رئيس وزراء دولة فلسطين ، محمد اشتية. بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وهذا قُبيل انطلاق أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي،

وفي بيان للوزارة، اليوم السبت، فقد تم خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية وآفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال.

وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما تم التطرق إلى الاستحقاقات العربية المقبلة ودورها في تعزيز محورية القضية الفلسطينية في سياق العمل العربي المشترك.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن بالغ تقديره للدعم الكبير للرئيس عبد المجيد تبون ومواقفه القوية المدافعة عن القضية الفلسطينية

والتي لاقت ترحيبا كبيرا وسط كل شرائح الشعب الفلسطيني.

مذكرا بالصدى الكبير الذي حققته الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عباس إلى الجزائر مؤخرا.

كما أشاد اشتية بالمقاربة التي طرحتها الجزائر في سبيل توفير أسباب نجاح القمة العربية المقبلة بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية.

مشددا في الوقت ذاته على أهمية المساعي التي تبذلها الجزائرحاليا لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وهو ما من شأنه أن يقدم مساهمة كبيرة في المسار التحضيري وصولا للقمة.

بالمقابل شكّل اللقاء فرصة أيضا للتأكيد على المكانة الخاصة التي تحضى بها القضية الفلسطينية في منظمة الاتحاد الإفريقي وآفاق تعزيزها

وهذا بمناسبة القمة الإفريقية التي ستجري أشغالها بأديس أبابا إبتداءً من اليوم.

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