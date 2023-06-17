فيكتور لكحل يغادر تربص الخضر

غادر الدولي الجزائري، فيكتور لكحل، تربص الخضر، الخاص بمواجهة أوغندا المقررة غدا وودية تونس، المبرمجة هذا الثلاثاء.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اليوم السبت، عبر موقعها الرسمي، بأن لكحل، تم تسريحه من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي. بالتشاور مع الطاقم الطبي.

كما أبرزت “الفاف” بأن اللاعب المنضم حديثا إلى نادي أم صلال القطري. لم يكن حاضرا ضمن الوفد الذي شد الرحال صبيحة اليوم السبت، نحو دوالا الكاميرونية، تحسبا لمواجهة أوغندا.

وللإشارة فإن لكحل، عانى من إصابة منذ أول أيام تربص الخضر، الذي انطلق الاثنين الماضي، الأمر الذي دفع ببلماضي، لاستدعاء لاعب اتحاد العاصمة، أسامة شيتة لتعويضه.