قصف مدفعية “البوليزاريو” يدمر مقر قيادة لقوات “المخزن” بقطاع الكلتة

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ161 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم ، جنود “المخزن” في عدة مناطق.

ففي قطاع اتويزيكي تم استهداف مناطق تخندق الاحتلال المغربي بمنطقتي المسمار والعرية.

كما استهدف القصف الصحراوي جحور قوات الاحتلال بمنطقة الرثراثيات قطاع الكلتة، اين اسفر عن تدمير مقر قيادة القاعدة المستهدفة.

وبقطاع حوزة، تم قصف تخندقات قوات “المخزن” المغربي بمنطقة انقاب العبد وانقاب ازركي.

بالإضافة الى قصف عنيف على منطقة ازمول ام خملة قطاع ام ادريكة ومنطقة لعكد قطاع المحبس.