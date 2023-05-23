لجنة الانضباط تكشف عقوبات الجولة الـ 23 وتسوية الأسبوع الـ 20

كشفت مساء أمس الاثنين، لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة الأولى، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 23 والمباراة المتأخرة عن الجولة الـ 20.

وضمن تسوية الجولة الـ 20، التقى أتليتيك بارادو بالجار اتحاد العاصمة، وعن الداربي، قرر اللجنة الانضباطية، معاقبة لاعب الاتحاد. عبد السلام بوشوارب. بالإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة 3 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم.

وفي لقاء الجولة الـ 23 بين مولودية البيض وضيفه نجم مقرة. فقد تم إيقاف كل من ثنائي المولودية أبو سفيان بالغ لمباراة واحدة، بسبب تراكم البطاقات، ومبارك عمر، بمباراة أيضا وغرامة 3 ملايين سنتيم. بسبب الاحتجاج على الحكم.

في حين قررت اللجنة، توقف لاعب نجم مقرة. صالح حميدة لاعب نجم مقرة، لـ 4 مباريات منها مباراتين موقوفتا النقاذ، وغرامة بقيمة 4 ملايين سنتيم.

كما عاقب الهيئة التابعة للرابطة، لاعب شبيبة القبائل، أوقاسي جوبا بالإيقاف لـ 3 مباريات منها واحدة غير نافذة، وتغريمه بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب اعتداءه على أحد لاعبي مولودية وهران، في اللقاء الذي فاز به الكناري برباعية نظيفة.