ماجر: “أتمنى أن ينجح بلوزداد أو الشبيبة في إهداء الجزائر لقبا جديدا”

أكد الدولي الجزائري السابق، رابح ماجر، عن ثقته الكبيرة في قدرة كل من شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل، على الذهاب بعيدا في النسخة الحالية من رابطة أبطال إفريقيا.

وسيواجه الشباب نادي صن داونز الجنوب إفريقي. في ربع النهائي، بينما تصطدم الشبيبة بالترجي التونسي.

وبخصوص حظوظ الشباب قال ماجر: “شباب بلوزداد برز بانتظام أداءه على الصعيدين القاري والمحلي على مدار سنوات. وأصبح يملك تقاليد كبيرة في المنافسة على الألقاب”.

أما عن الشبيبة فقال: “من جهته، شبيبة القبائل يملك خبرة قارية كبيرة. ولو أنه يعاني من مشاكل فنية كبيرة خلال النسخة الحالية من الدوري الجزائري”.

وختم الناخب الوطني السابق، في تصريحات خص بها موقع “العين الرياضية”: “أتمنى أنّ ينجح أحد الفريقين في إهداء الجزائر لقبا جديدا في المسابقة الأبرز للقارة الإفريقية”.