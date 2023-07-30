محرز رابعا ضمن قائمة الأعلى أجرا في السعودية

حل الدولي الجزائري، والوافد الجديد على تشكيلة نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، في المركز الرابع، ضمن قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري السعودي.

وأعدت اليوم الأحد صحيفة “ذا صن” الانجليزية، تقريرا يضم 10 لاعبين الأعلى أجرا في الدوري السعودي، الذي بات يعج بنجوم الكرة العالمية في الموسمين الفارطين.

وتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، براتب أسبوعي يصل 3.4 مليون جنيه استرليني أسبوعيا و173 مليون استرليني سنويا.

بينما جاء زميله السابق في ريال مدريد، والوافد الجديد على الاتحاد السعودي، كريم بن زيمة، ثانيا براتب أسبوعي يقدر بـ 3.3 مليون جنيه استرليتي و172 جنيه استرليني سنويا.

في حين حل مواطنه وزميله في الاتحاد نغولو كانتي، في المركز الثالث بـ 1.6 مليون جنيه استرليني أسبوعيا و86 مليون جنيه استرليني سنويا.

بينما عاد المركز الرابع لقائد الخضر ونجم مانشستر سيتي السابق، رياض محرز، براتب أسبوعي يقدر بـ 750 ألف جنيه استرليني و39 مليون جنيه استرليني سنويا.

وللإشارة فإن صفقة محرز، كلفت إدارة الأهلي السعودي 30 مليون جنيه استرليني ما يعادل 35 مليون أورو، بعقد يستمر إلى صيف 2027.