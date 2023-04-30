محرز يقود السيتي لخطف صدارة “البريميرليغ” مؤقتا

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، ناديه مانشستر سيتي الانجليزي، لخطف صدارة “البريميرليغ” مؤقتا، في انتظار تسوية باقي لقاءات الجولة الـ 34.

وساهم محرز، بتمريرة حاسمة في فوز السيتي، اليوم الأحد، على ضيفه فولهام، بثنائية لهدف.

وارتقى بذلك “السيتزن” إلى صدارة الدوري الانجليزي الممتاز. بوصوله إلى النقطة الـ 76، على بعد خطوة من المتصدر السابق أرسنال. الذي سيلعب مباراته ضمن ذات الجولة، بعد غد الثلاثاء. في داربي لندن أمام تشيلسي.

وتبدو حظوظ محرز وزملاؤه، كبيرة جدا للاحتفاظ بلقب “البريميرليغ”. على اعتبار أن الفريق يملك مواجهتين متأخرتين، أولها ستلعب الأربعاء المقبل أمام وست هام. بقيادة لاعب الخضر الآخر، سعيد بن رحمة. ضمن تسوية الجولة الـ 28.