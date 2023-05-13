مويس: “بن رحمة تحسّن ولكننا ننتظر أن يكون أكثر فعالية”

نوّه مدرب نادي وست هام الانجليزي، ديفيد مويس، بالنضج الكروي الذي وصل إليه لاعبه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مطالبا إياه بضرورة مواصلة العمل ليكون أكثر فعالية أمام المرمى.

وكان بن رحمة، قد أهدى “الهامرز”، انتصارا صعبا الخميس الماضي. في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. أمام الضيف أي زد آلكمار الهولندي. بثنائية لهدف سجل منها هدفا من ضربة جزاء.

وتحدث مويس، عن أداء لاعب الخضر، في ذات اللقاء. بمناسبة المواجهة التي تنتظر بن رحمة ورفقاءه أمام ناديه السابق برينتفورد، غدا الأحد في الجولة الـ 36 من “البريميرليغ”. وقال: “لقد لعب بشكل جيد حقا ليلة الخميس”.

وأضاف التقني الاسكتلندي في تصريحات نقلها موقع “ايريش نيوز” البريطاني: “لقد أضاع فرصة كبيرة لنا، لكنه لعب بشكل جيد حقا”.

وأوضح مويس. بأن ما يقوم به بن رحمة جيد، بعدما مر بفترات من الصعود والهبوط، ولكنه بدأ يظهر نوعا من التناسق على حد قوله.

كما أكد ذات المتحدث بأن الدولي الجزائري. أصبح أكثر وعيا بشأن العمل الذي يقوم به وكيف عليه القيام به لصالح الفريق.

وختم مويس: “هناك الكثير من الأشياء التي قام بها بشكل جيد. لكننا نريده أن يسجل أهداف أخرى وأن يقدم تمريرات حاسمة أكثر.”

يذكر أن لاعب الخضر، يتصدر قائمة هدافي نادي وست هام بـ 11 هدفا هذا الموسم. إلى جانب تصدره قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بواقع 5 تمريرات حاسمة.