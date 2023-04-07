جونينيو لميسي: “برشلونة أفضل من منافسة رونالدو”

تحدث النجم البرازيلي السابق، جونينيو، عن مستقبل لاعب باريس سان جيرمان، والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية عودته لصفوف فريق برشلونة.

وقال جونينيو في تصريحات خص بها شبكة “مونت كارلو” الفرنسية: “لقد حقق ميسي كل شيء في كرة القدم، وفاز مؤخرا بلقب كأس العالم. وأعتقد أن أفضل شيء بالنسبة له العودة إلى برشلونة.”

وأضاف المدير الرياضي السابق لأولمبيك ليون: “يجب أن يفكر ميسي بقلبه، وأن تكون العودة بظروف مختلفة وعقد بقيمة أقل. أعتقد أن ذلك سيكون خيارا جيدا وأفضل من الدخول في داربي مع كريستيانو رونالدو مع كامل احترامي للدوري السعودي.”

كما أوضح جونينيو، بأن الخيار الأفضل لميسي. هو العودة إلى برشلونة رغم أنه سيكون قرارا صعبا على تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لإيجاد التوازن في ظل تواجد نجم اخر بقيمة ليفاندوفسكي.

واختتم النجم البرازيلي السابق: “لكن ميسي يحظى بحب وتقدير اللاعبين وغرفة خلع الملابس والمدينة والجماهير، لأن ما حققه مع برشلونة لم يحققه أحد.”