7 سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين بسرقة 70 مليون من شاب في القبة

أصدرت محمكة حسين داي اليوم الخميس، قرارا بالسجن مدة 7 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها خمس مئة ألف دينار في حق الموقوفين الثلاثة في قضية سرقة مبلغ 70 مليون سنتيم من شاب بالقبة.

عملية السرقة، راح ضحيتها شاب يدعى (س.ا) من ولاية البويرة والذي كان بصدد شراء العملة الصعبة.

فيما تم الحكم بـ10 سنوات سجنا مع غرامة خمس مئة ألف دينار في حق المتهم الرابع الذي لازال في حالة فرار.

وأمر قاضي التحقيق ارجاع المركبة من نوع “أكسنت”، المستخدمة في عملية الهروب وهي تابعة لأخ أحد المتهمين مع رفض ارجاع المركبة الثانية من نوع “بيكانتو” ومصادرتها مع تعويض قدره 500 ألف دج واسرجاع 49 مليون سنتيم من المبلغ المسروق.

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