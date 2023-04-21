إخفاق جزائري في المؤتمر الأوروبي وبن رحمة يصنع الاستثناء

تمكن الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، من حجز مقعدا له في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، رفقة ناديه وست هام الانجليزي، فيما أقصى كل من سليماني رفقة أندرلخت البلجيكي، وجزائريو نيس الفرنسي من ربع النهائي.

وتخطى “الهامرز” بمشاركة بن رحمة، الذي غادر في الدقيقة الـ 79، نادي جينت البلجيكي، بانتصار كبير استقر على رباعية كاملة مقابل هدف وحيد، بعدما انتهى لقاء الذهاب في بلجيكا، بهدف لمثله.

ويواجه رفقاء بن رحمة، في المربع الذهبي يومي 11 و18 ماي الداخل، ألكمار الهولندي، الذي أقصى أندرلخت بقيادة سليماني، بضربات الترجيح، 4-1 بعدما انتهت المباراة بنفس نتيجة الذهاب بـ 0-2.

وعرف اللقاء مشاركة سليماني أساسيا قبل استبداله ما بين الشوطين الإضافيين.

فيما فشل جزائريو نيس الفرنسي، في حجز تأشيرة نصف النهائي، أمام بازل، رغم تعادلهم ذهابا في سويسرا، بنتيجة 2-2، وانهزم رفقاء هشام بوداوي، الذي شارك أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ 87، بنتيجة 1-2.

واكتفى بلال براهيمي، بالمشاركة بديلا في آخر 33 دقيقة، فيما غاب يوسف عطال بداعي الإصابة، بينما تابع بدر الدين بوعناني، المباراة التي امتدت إلى الوقت الإضافي بعد انتهائها بهدف لمثله في وقتها الأصلي من كرسي الاحتياط.