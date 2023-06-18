إدارة بلوزداد تكذّب مدوار في قضية دراوي

كذّبت إدارة شباب بلوزداد، تصريحات رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، في قضية حرمان اللاعب زكرياء دراوي، من لعب نهائي كأس الجمهورية أمام اولمبي الشلف.

وكان مدوار، قد أكد في تصريحات إذاعية أول أمس، بأن إدارة شباب بلوزداد، لم تحضر جلسة لجنة الانضباط في قضية دراوي، ولم تتقدم بأي تقرير للجنة، الأمر الذي جعل طلب رفع العقوبة يرفض.

ونشرت إدارة الشباب اليوم الأحد، بيانا ترد من خلاله على تصريحات مدوار، يوضح بأن الفريق قام بتقديم طعن في عقوبة دراوي، يوم الـ 1 جوان الجاري، على مستوى لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة.

كما أرفقت إدارة الشباب البيان الذي نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” بوثيقة إدارة توضح قيامها بمراسلة رئيس لجنة الانضباط.

مبرزة في الأخير، بأنها قامت باتباع جميع الخطوات القانونية لإعادة النظر في مدة العقوبة دون أن تتحصل على رد بالقبول أو الرفض، سواءً من اللَّجنة أو الرابطة، عكس تصريحات مدوار.

للإشارة فإن إدارة الشباب طالبت برفع عقوبة الإيقاف على دراوي، بعد طرده بالبطاقة الحمراء يوم الـ 31 ماي الماضي، في لقاء مقرة، ضمن الجولة الـ 24 من البطولة، وتوقيفه لمواجهتين، وكان مقررا أن يستنفذ عقوبته بعد لقاء البطولة أمام الشلف، إلا أن تأجيل الجولة، جعله يحرم من نهائي الكأس أمام ذات المنافس.