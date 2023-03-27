الخضر على بعد 90 دقيقة من “كان” كوت ديفوار

يجدد مساء اليوم الاثنين، المنتخب الوطني لكرة القدم، العهد مع المنافسة بنزوله ضيفا على نظيره من النيجر، برسم الجولة الـ 4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وستوجه كل الأنظار صوب ملعب “حمادي العقربي” برادس التونسية، الذي سيكون مسرحا لمواجهة الخضر والنيجر، والتي تحمل في طياتها أهمية كبيرة للعناصر الوطنية.

وإلى جانب كون نقاطها الثلاث ستسمح لأشبال بلماضي، بالتأهل رسميا في صدارة المجموعة السادسة بـ 12 نقطة قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

فإن مواجهة اليوم المقرر انطلاقها عند الساعة الـ 17:00. تعتبر فرصة أمام اللاعبين لرد الاعتبار بعد الانتقادات. التي لاحقتهم عقب الفوز الصعب في لقاء الذهاب الخميس الماضي. أمام ذات المنافس، وهو ما يطمح له أيضا الناخب الوطني بلماضي، بهدف استعادة ثقة الجماهير.

يذكر أن المنتخب الوطني، يتواجد في صدارة المجموعة السادسة بـ 9 نقاط. فيما يأتي منتخب تنزانيا في الوصافة بـ 4 نقاط. يليه النيجر بنقطتين فأوغندا بنقطة وحيدة.