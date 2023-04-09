المحترف الأول..صدام بـ 6 نقاط بين “الباك” و”الكناري”

تختتم اليوم الأحد، فعاليات الجولة الـ 22 من المحترف الأول، باجراء 4 لقاءات، بعدما لعبت 4 أخرى يومي الجمعة والسبت على التوالي.

وستشد الأنظار في ختام الجولة، نحو ملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء، الذي سيكون مسرحا لصدام لا يقبل القسمة على اثنين، بين أتليتيك بارادو وشبيبة القبائل.

ويتقاسم “الباك” و”الكناري” المركز ما قبل الأخير في الترتيب العام. برصيد 17 نقطة. مما يجعل نقاط اليوم مهمة لكل طرف للتنفس قليلا وإحياء آمال ضمان البقاء.

وفي ثاني اللقاءات يبحث شبيبة الساورة صاحب الـ 29 نقطة. عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، دامت لـ 5 لقاءات متتالية، وشهدت إقصاءه من البطولة العربية. وذلك، على حساب الجريح أولمبي الشلف، صاحب الـ 26 نقطة.

كما يبحث مولودية البيض برصيد 27 نقطة. عن استغلال سقوط مضيفه هلال شلغوم العيد مسبقا، من أجل العودة إلى الديار بـ 3 نقاط ثمينة.

أما المتصدر شباب بلوزداد، فيسحل في آخر لقاءات اليوم، ضيفا ثقيلا على ملعب 18 فيفري ببسكرة، لملاقاة الاتحاد المحلي، في لقاء يكتسي أهمية كبيرة لأصحاب الديار في صراعهم على البقاء، بامتلاكهم 27 نقطة.