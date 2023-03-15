بلماضي ينشط ندوة صحفية الأحد القادم

سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي، يوم الأحد المقبل، على موعد متجدد مع رجال الإعلام، في ندوة صحفية يترقبها الجميع، باعتبار أنها تسبق تربصا سيشهد قدوم لاعبين جدد، من مزدوجي الجنسية الذين اختاروا تمثيل الخضر.

وكشفت الـ “فاف” اليوم الأربعاء، بأنه وفي إطار التربص المقرر ما بين 20 و28 مارس الجاري، تحسبا للمباراة المزدوجة أمام النيجر ضمن تصفيات كان 2023، سينشط الأحد 19 مارس، مدرب الخضر، جمال بلماضي، ندوة صحفية بمدرج “عمر كزال” بسيدي موسى بداية من الساعة 11:00.

ولا شك بأن بلماضي، سيركز في ندوته، بشكل كبير على ملف مزدوجي الجنسية، لاسيما وأنه كان دائما يؤكد بأنه لن يستدعي إلا من يعلن صراحة رغبته في حمل ألوان الخضر، وهو ما حدث مؤخرا.

وأعلن شعيبي رسميا اختياره الجزائر، إلى جانب بوعناني الذي قرر الالتحاق بالخضر على حساب الديكة الفرنسية، في وقت أعلن مدافع باستيا الفرنسي خيركوف تعلقه بالجزائر، وسبقه إلى ذلك ميتشل فايزر لاعب بريمن الألماني.

يذكر، بأن المنتخب الوطني، سيستقبل النيجر يوم الـ 23 من مارس الجاري، بملعب “نيلسون مانديلا” برسم الجولة الـ 3 من التصفيات، على أن تلعب مباراة الجولة الـ 4، يوم 27 من نفس الشهر، بملعب “رادس” بتونس، أين فضل منتخب النيجر استقبال الخضر.