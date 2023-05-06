بوداوي وبوعناني أساسيان في مواجهة نيس ورين

أعلن مدرب نادي نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، عن تشكيلته الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم السبت، أمام الضيف رين، برسم الجولة الـ 34 من الليغ.

وشهدت قائمة نادي الجنوب الفرنسي الأساسية، تواجد كل من هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني.

بينما فضّل ديغارد، إبقاء الثنائي الجزائري، الآخر يوسف عطال وبلال براهيمي. في كرسي الاحتياط، في مباراة ستكون صعبة أمام رين، بقيادة الفرانكو جزائري، أمين غويري.

جدير بالذكر أن نيس يحتل المركز الـ 9 في الليغ1 برصيد 33 نقطة. بينما يتواجد رين في المركز الـ6 بـ 56 نقطة.