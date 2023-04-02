ثنائي بلوزداد ضمن التشكيلة المثالية لـ “الشامبينز ليغ”

كشف موقع “سوفا سكور” المختص في الإحصاء والأرقام. اليوم الأحد، عن هوية التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 6 والأخيرة، من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد اسمين من شباب بلوزداد. بينما خلت من أسماء لاعبي شبيبة القبائل. وتواجد كل من الحارس أليكسيس قندوز، في التشكيلة المثالية بتقييم 8.4 إلى جانب زميله شعيب كداد بتقييم 8.2.

يذكر أن الشباب والشبيبة تأهلا إلى ربع النهائي في المركز الثاني، بعد تعادل الأول أمام الترجي التونسي وهزيمة الثاني على يد الوداد البيضاوي، وعلى اثر ذلك، فإن ممثلا الجزائر لن يلتقيا في الدور القادم من الشامبينز ليغ، الذي ستقام قرعته هذا الأربعاء.