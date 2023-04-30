سوسطارة في مهمة التأكيد وبلوغ نصف نهائي الكاف

يعلق الجمهور الجزائري، آمالا كبيرة، على فريق اتحاد العاصمة، من أجل إنقاذ سمعة الكرة الجزائرية، على الصعيد القاري، بعد خيبة كل شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في رابطة الأبطال.

وينزل الاتحاد سهرة اليوم الأحد. بداية من الساعة الـ 20:00، ضيفا على ملعب “المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله” بمدينة الرباط المغربية، تحسبا لملاقاة نادي الجيش الملكي المغربي. في إياب ربع نهائي كأس الكاف.

وهي المباراة التي يدخلها رفقاء القائد بلعيد، بأفضلية معنوية بعد الفوز ذهابا بثنائية نظيفة. وضعت الفريق على مشارف بلوغ المربع الذهبي لثاني أغلى المنافسات الإفريقية. في انتظار التأكيد مساء اليوم.

وإلى جانب أفضلية التقدم في لقاء الذهاب، فإن جماهير اتحاد العاصمة. تعوّل أيضا على معرفة مدربها عبد الحق بن شيخة، لخبايا متصدر الدوري المغربي، من أجل العودة إلى الديار بتأشيرة التأهل، وحفظ ماء وجه الكرة الجزائرية.