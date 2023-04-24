صافرات استهجان ضد بلايلي في لقاء أجاكسيو وبريست

تعرض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لهجوم حاد من طرف جماهير ناديه أجاكسيو الفرنسي، أمس الأحد، بمناسبة لقاء فريقه وناديه السابق بريست.

وحاول مدرب أجاكسيو، أوليفر بانتالوني، استغلال المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 32 من الليغ1، من أجل إذابة الجليد بين بلايلي وأنصار النادي الذين استنكروا غياب لاعب الخضر. عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

غير أن عودة بلايلي. لم تكن موفقة مثلما جاء في موقع صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، بعدما مر الدولي الجزائري جانبا، ما اضطر مدربه بانتالوني. لاستبداله بعد مرور ساعة من اللعب.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بلايلي وأثناء استبداله تعرض لصافرات استهجان من طرف أنصار الفريق الكورسيكي. وأيضا من طرف أنصار ناديه السابق بريست، الذين تواجدوا بملعب “فرانسوا كوتي”.

كما أوضح ذات المصدر، في الأخير، بأن بلايلي، سيعيش نهاية موسم صعبة تلوح في الأفق.