عطال أساسيا رفقة نيس وتهميش بوعناني متواصل

اكتفى مدرب نيس الفرنسي، فرانشيسكو فاريولي، بإشراك عطال فقط، من لاعبيه الجزائرين، كأساسي في مباراة الفريق التي ستجمعه اليوم الأحد، أمام المضيف لوريان، برسم الجولة الـ 2 من الليغ1.

وأعلن نادي نيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه لوريان، بعد قليل، وضمت القائمة اسم عطال فقط من لاعبي الخضر.

بينما تواجد الرباعي الجزائري الآخر، هشام بوداوي وبلال براهيمي وبدر الدين بوعناني، إلى جانب حارس المنتخب الأولمبي، تيدي بولهندي، ضمن القائمة الاحتياطية.

وإن كان الثنائي براهيمي وبوداوي، عائدا من إصابة، فإن تهميش التقني الايطالي، فرانشيسكو فاريولي، لنجم الخضر الصاعد، بوعناني، يثير الكثير من التساؤلات، وهو الذي لم يشارك أيضا في جولة الافتتاح أمام ليل، بعدما كان عنصرا أساسيا في تشكيلة نيس، خلال النصف الثاني من الموسم الفارط.