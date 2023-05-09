الداربي يحبس الأنفاس والكناري عازم على مغادرة منطقة السقوط

تلعب اليوم الثلاثاء، مواجهتين متأخرتين عن الجولتين الـ 19 والـ 20 من المحترف الأول، تجمع الأولى بين اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل، والثانية بين مولودية الجزائر والجار شباب بلوزداد.

وستشد الأنظار نحو ملعب 5 جويلية الأولمبي، الذي سيكون مسرحا لقمّة مثيرة، بين المولودية والشباب، ضمن تسوية الجولة الـ 20 من البطولة.

ويدخل العميد صاحب الـ 35 نقطة الداربي. بنية تحقيق الفوز وفك شراكة المركز الثالث مع وفاق سطيف، مع تقليص الفارق عن الوصيف شباب قسنطينة إلى نقطتين. ما يعزز حظوظه في المنافسة على مركز مؤهل لـ”الشامبينز ليغ”.

غير أن مهمة أشبال الفرنسي بوميل. لن تكون سهلة أمام شباب بلوزداد، الذي يبحث عن انتصار جديد، يصل به إلى النقطة الـ 51. ويقربه من ضمان التتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة تواليا.

أما المباراة الأخرى بين شبيبة القبائل ومضيفه اتحاد خنشلة. برسم تسوية الجولة الـ 19. فإنها تحمل أهمية كبيرة للكناري. الباحث عن 3 نقاط جديدة تجعله يغادر لأول مرة منطقة السقوط بالوصول إلى النقطة الـ 23.

فيما يسعى “السيسكاوة” لمواصلة زحفهم نحو مقدمة الترتيب، على اعتبار أن نقاط مباراة اليوم، تجعل الفريق يرتقي إلى المركز الخامس بـ 34 على بعد 6 خطوات فقط من وصافة الترتيب العام.

يذكر أن مواجهة الكناري والسيسكاوة تنطلق في حدود الساعة الـ 16:00، بينما ستعطى إشارة انطلاق الداربي، عند الساعة الـ 18:00.