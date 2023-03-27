بلماضي يفتح ورشة في الدفاع وتغييرات عديدة مرتقبة

يتجه الناخب الوطني جمال بلماضي، لإحداث تغييرات عديدة على مستوى التشكيلة الأساسية، التي سيختارها لمواجهة اليوم الاثنين أمام منتخب النيجر، في تصفيات “كان” 2023.

ومقارنة باللقاء السابق الذي لعب الخميس الماضي، أمام ذات المنافس، فإن تشكيلة المنتخب الوطني، ستشهد ما بين 4 إلى 5 تغييرات، حسب الأصداء القادمة من محيط الخضر.

وعلى اعتبار أن المواجهة شكلية وغير مصيرية، فإن بلماضي. يعوّل على منح الفرصة لعدد من العناصر، للظهور ضمن التشكيلة الأساسية، لاسيما منهم الوافدون الجدد.

وستمس التغييرات بدرجة أولى الخط الخلفي، بحيث يخطط بلماضي. لإشراك كل من توقاي في المحور وحجام في الجهة اليسرى، إلى جانب إمكانية الزج بـ “قيطون” في الجهة اليمنى للدفاع.

كما قد يمنح بلماضي، الفرصة لباقي الوافدين الجدد. من أجل المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية في لقاء اليوم. على غرار شعيبي وبوعناني، ويبقى الأول الأوفر حظا للتواجد في اللقاء منذ البداية.