الرابطة المحترفة..قمة نارية بقسنطينة وصراع البقاء يحتدم

تعود اليوم الجمعة عجلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى الدوران، ببلوغها الجولة الـ 21 بعد قرابة أسبوعين من التوقف بسبب فترة التوقف الدولي، وتربص المنتخب الوطني، الذي تخلله مواجهة مزدوجة أمام النيجر في تصفيات “كان” 2023.

وبالعودة إلى برنامج اليوم، فإن الأنظار ستكون موجهة نحو ملعب رمضان بن عبد المالك، بقسنطينة الذي سيكون مسرحا لقمة مثيرة بين الشباب المحلي والضيف وفاق سطيف.

ويتواجد “السياسي” في وصافة الترتيب بـ 33 نقطة على بعد خطوة من وفاق سطيف، وهو ما يجعل المباراة بـ 6 نقاط في سباق “البوديوم”.

وفي لقاء بأهداف متباينة، يحل مولودية الجزائر بـ 30 نقطة، ضيفا ثقيلا على أولمبي الشلف بـ 25 نقطة، ويبحث النادي العاصمي عن فوز يصعد به إلى “البوديوم”، بينما يعول الشلفاوة على خطف 3 نقاط ثمينة في صراعهم على البقاء.

وبنفس الأهداف يلتقي مولودية البيض بضيفه أمل الأربعاء، حيث يملك الأخير في رصيده 25 نقطة، بينما يملك أصحاب الديار 24 نقطة، مما يجعل من نقاط اللقاء أكثر من مهمة للطرفين.

وفي آخر اللقاءات، يسعى نجم مقرة الذي يعتبر أحد أبرز المهددين بالسقوط بـ 23 نقطة لتحقيق انتصار يستعيد به توازنه أمام ضيف عنيد يملك في رصيده 27 نقطة ويتعلق بـ اتحاد بسكرة، الباحث عن تأكيد صحوته الأخيرة.

برنامج اليوم: ( كل المباريات تنطلق بداية من الساعة 15:45)

شباب قسنطينة – وفاق سطيف

أولمبي الشلف – مولودية الجزائر

مولودية البيض – أمل الأربعاء

نجم مقرة – إتحاد بسكرة